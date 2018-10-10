Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.10.2018 Среда 16:14
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле Росгвардия задержала 14-тилетнего подростка

В Орле Росгвардия задержала 14-тилетнего подростка

Версия для печати

10.10.2018

Тревожный сигнал поступил из торгового центра, расположенного на Кромском шоссе.

На месте гвардейцам ситуацию разъяснил охранник торгового зала. По его словам, один из посетителей магазина одежды, 14-тилетний подросток, попытался пройти мимо кассовой зоны в неоплаченной демисезонной куртке стоимостью 3000 рублей.

Как выяснилось, нужной суммы у несовершеннолетнего при себе не было. Также гвардейцы выяснили, что подросток живёт рядом с торговым комплексом.

После разговора задержанного передали полиции.

Как уточнили в Управлении Росгвардии по Орловской области, к административной ответственности он ранее не привлекался.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49768

Добавил новость: 

Другие новости раздела

10.10.2018

В Областном краеведческом музее откроется выставка, посвящённая юбилею Черниговского полка

10.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с генеральным директором компании «Холикон-Развитие» Владимиром Матвеевым

10.10.2018

Прокуратура и КСП выявили нарушения в "Дорожном фонде" области

10.10.2018

В ТПП рассказали о троллейбусе, который участвовал в ДТП с тремя погибшими

10.10.2018

Работы в парке "Ботаника" ведутся повышенными темпами

$ USD66.1832(-0.22)11.10
€ EUR76.071(-0.14)11.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online