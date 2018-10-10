В Орле Росгвардия задержала 14-тилетнего подростка
10.10.2018
Тревожный сигнал поступил из торгового центра, расположенного на Кромском шоссе.
На месте гвардейцам ситуацию разъяснил охранник торгового зала. По его словам, один из посетителей магазина одежды, 14-тилетний подросток, попытался пройти мимо кассовой зоны в неоплаченной демисезонной куртке стоимостью 3000 рублей.
Как выяснилось, нужной суммы у несовершеннолетнего при себе не было. Также гвардейцы выяснили, что подросток живёт рядом с торговым комплексом.
После разговора задержанного передали полиции.
Как уточнили в Управлении Росгвардии по Орловской области, к административной ответственности он ранее не привлекался.
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