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Орел05.03.2019 Вторник 18:57
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  3. В Орле подозреваемого в краже задержали благодаря следам на земле

В Орле подозреваемого в краже задержали благодаря следам на земле

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05.03.2019

Как предполагает следствие, мужчина разбил окно, забрался в чужой частный дом и похитил мотокультиватор.

О краже в полицию сообщили граждане, проживавшие по соседству — их подозрения вызвало разбитое стекло. Полицейские, осматривая место преступления, обратили внимание на следы, оставленные на земле. Они вели к другим частным домам.

Как сообщает Управление МВД, в краже подозревается 21-летний орловчанин. Мотокультиватор он хранил в гараже.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Теги:ОрёлОрловская область

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