В Орле подозреваемого в краже задержали благодаря следам на земле
05.03.2019
Как предполагает следствие, мужчина разбил окно, забрался в чужой частный дом и похитил мотокультиватор.
О краже в полицию сообщили граждане, проживавшие по соседству — их подозрения вызвало разбитое стекло. Полицейские, осматривая место преступления, обратили внимание на следы, оставленные на земле. Они вели к другим частным домам.
Как сообщает Управление МВД, в краже подозревается 21-летний орловчанин. Мотокультиватор он хранил в гараже.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53272
Другие новости раздела
05.03.2019
В Орловской области сотрудник Экспертно-криминалистического центра УМВД подозревается в получении взятки
$ USD65.800406.03
€ EUR74.5058(-0.24)06.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?