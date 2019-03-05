В Орле подозреваемого в краже задержали благодаря следам на земле

Как предполагает следствие, мужчина разбил окно, забрался в чужой частный дом и похитил мотокультиватор.

О краже в полицию сообщили граждане, проживавшие по соседству — их подозрения вызвало разбитое стекло. Полицейские, осматривая место преступления, обратили внимание на следы, оставленные на земле. Они вели к другим частным домам.

Как сообщает Управление МВД, в краже подозревается 21-летний орловчанин. Мотокультиватор он хранил в гараже.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.