В Орле под Красным мостом прорвало трубопровод теплотрассы

В результате из-под асфальта вырвался столб воды высотой около 10 метров.

Как сообщает портал «Орловские новости», данную информацию подтвердили на Орловской ТЭЦ. Там сегодняшнее событие назвали «естественным процессом».

На месте инцидента работают специалисты.

Также в социальных сетях жители Орла сообщают о нескольких подобных случаях, которые произошли сегодня в Северном районе. В одном из случаев столб воды поднялся до высоты седьмого этажа многоквартирного дома.

Сегодня в Орле стартовали плановые гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей. В связи с этим горожане, которые получают горячую воду и тепло от Орловской ТЭЦ, будут лишены горячей воды на ближайшие две недели.

Фото: портал «Орловские новости»