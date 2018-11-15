В Орле под колёса «четвёрки» попала 18-тилетняя девушка

ДТП произошло на улице Латышских Стрелков накануне в 17:45.

Пешеход вышла на проезжую часть в неустановленном месте. 22-хлетний мужчина, управлявший машиной, не успел затормозить или объехать девушку, и допустил наезд.

Госпитализация пострадавшей не понадобилась — после оказания медицинской помощи орловчанку отпустили домой.