В Орле под колёса «четвёрки» попала 18-тилетняя девушка
15.11.2018
ДТП произошло на улице Латышских Стрелков накануне в 17:45.
Пешеход вышла на проезжую часть в неустановленном месте. 22-хлетний мужчина, управлявший машиной, не успел затормозить или объехать девушку, и допустил наезд.
Госпитализация пострадавшей не понадобилась — после оказания медицинской помощи орловчанку отпустили домой.
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