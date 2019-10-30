В Орле по просьбе местной жительницы облагородят сквер

Речь идёт о сквере на Приборостроительной улице. Местная жителльница вступила в переписку с ответственными чиновниками в социальных сетях.

Орловчанка отметила, что в сквере установили три лавочки, но забыли об урнах. В результате горожане оставляют мусор прямо на земле или под деревьями.

Как сообщили в мэрии, на следующей неделе здесь установят три урны.