В Орле по просьбе местной жительницы облагородят сквер
30.10.2019
Речь идёт о сквере на Приборостроительной улице. Местная жителльница вступила в переписку с ответственными чиновниками в социальных сетях.
Орловчанка отметила, что в сквере установили три лавочки, но забыли об урнах. В результате горожане оставляют мусор прямо на земле или под деревьями.
Как сообщили в мэрии, на следующей неделе здесь установят три урны.
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