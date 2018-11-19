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Орел19.11.2018 Понедельник 18:54
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В Орле «по горячим следам» задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельными последствиями

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19.11.2018

Об этом сообщает Следственный комитет.

Тело 74-летнего мужчины со многочисленными повреждениями обнаружили в Северном районе в одной из квартир. «По горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый. Он проходит по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Известно, что задержанный ранее был судим. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги:ОрелОрёлОрловская областькриминалубийство

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