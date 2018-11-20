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Орел20.11.2018 Вторник 13:19
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В Орле по горячим следам раскрыли угон

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20.11.2018

Об этом сообщает Управление МВД.

В отделение полиции по Заводскому району Орла обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный гражданин похитил его автомобиль — «семёрку».

Потерпевший покинул машину, не только не заперев двери, но и оставив ключ в замке зажигания. Этим и воспользовался преступник.

После того, как ориентировка на пропавший автомобиль поступила всем нарядам полиции, машину, вместе с подозреваемым в угоне, обнаружили в районе Андриабужа.

В преступлении подозревается ранее судимый 33-летний житель Орловского района.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМВДугонполиция

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