В Орле по горячим следам раскрыли угон

Об этом сообщает Управление МВД.

В отделение полиции по Заводскому району Орла обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный гражданин похитил его автомобиль — «семёрку».

Потерпевший покинул машину, не только не заперев двери, но и оставив ключ в замке зажигания. Этим и воспользовался преступник.

После того, как ориентировка на пропавший автомобиль поступила всем нарядам полиции, машину, вместе с подозреваемым в угоне, обнаружили в районе Андриабужа.

В преступлении подозревается ранее судимый 33-летний житель Орловского района.