В Орле по горячим следам раскрыли угон
20.11.2018
Об этом сообщает Управление МВД.
В отделение полиции по Заводскому району Орла обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный гражданин похитил его автомобиль — «семёрку».
Потерпевший покинул машину, не только не заперев двери, но и оставив ключ в замке зажигания. Этим и воспользовался преступник.
После того, как ориентировка на пропавший автомобиль поступила всем нарядам полиции, машину, вместе с подозреваемым в угоне, обнаружили в районе Андриабужа.
В преступлении подозревается ранее судимый 33-летний житель Орловского района.
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