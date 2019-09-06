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Орел06.09.2019 Пятница 12:39
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  3. В Орле площадь Ленина превращается в аэродром

В Орле площадь Ленина превращается в аэродром

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06.09.2019

Сегодня утром здесь приземлился планер Jantar Standard 3. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Внезапное «приземление» связано с сегодняшним патриотическим мероприятием в честь наступающей 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Планер принадлежит орловскому аэроклубу.

Ранее, в декабре 2017 года, на площади Ленина приземлялся и вертолёт (Robinson R-66). Воздушное судно простояло в центре Орла около пяти минут. После этого вертолёт взлетел. Причины его загадочного появления и исчезновения так и остались неизвестными широкой общественности. Известно, что Следственный комитет проводил по этому поводу доследственную проверку, однако не нашёл поводов для возбуждения уголовного дела.

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Теги:Орловская областьплощадь Ленина

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