В Орле площадь Ленина превращается в аэродром

Сегодня утром здесь приземлился планер Jantar Standard 3. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Внезапное «приземление» связано с сегодняшним патриотическим мероприятием в честь наступающей 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Планер принадлежит орловскому аэроклубу.

Ранее, в декабре 2017 года, на площади Ленина приземлялся и вертолёт (Robinson R-66). Воздушное судно простояло в центре Орла около пяти минут. После этого вертолёт взлетел. Причины его загадочного появления и исчезновения так и остались неизвестными широкой общественности. Известно, что Следственный комитет проводил по этому поводу доследственную проверку, однако не нашёл поводов для возбуждения уголовного дела.