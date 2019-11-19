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Орел19.11.2019 Вторник 12:22
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В Орле планируют установить новые светофоры

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19.11.2019

Объекты могут появиться на перекрёстке улиц 6-й Орловской дивизии и Поселковой (район «Лужки») и между домами по улице Емлютина, 20, и улице Зеленина, 8 (микрорайон «Зареченский»).

Установка первого объекта уже одобрена на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Ведётся разработка проекта и сметы.

Возможное размещение светофора в «Зареченском» рассмотрят на ближайшем заседании комиссии.

Об этом сообщили в мэрии Орла.

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