В Орле планируют установить новые светофоры

Объекты могут появиться на перекрёстке улиц 6-й Орловской дивизии и Поселковой (район «Лужки») и между домами по улице Емлютина, 20, и улице Зеленина, 8 (микрорайон «Зареченский»).

Установка первого объекта уже одобрена на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Ведётся разработка проекта и сметы.

Возможное размещение светофора в «Зареченском» рассмотрят на ближайшем заседании комиссии.

Об этом сообщили в мэрии Орла.