В Орле пешеход попал под грузовик, но остался жив

ДТП случилось 20 июля на Кромском шоссе у ТМК «ГРИНН».

Как сообщает Управление ГИБДД, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент на него совершил наезд водитель автоцистерны Renault Premium с полуприцепом Fildbinder.

Пострадавший был госпитализирован в больницу скорой помощи имени Семашко.