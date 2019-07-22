В Орле пешеход попал под грузовик, но остался жив
22.07.2019
ДТП случилось 20 июля на Кромском шоссе у ТМК «ГРИНН».
Как сообщает Управление ГИБДД, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент на него совершил наезд водитель автоцистерны Renault Premium с полуприцепом Fildbinder.
Пострадавший был госпитализирован в больницу скорой помощи имени Семашко.
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