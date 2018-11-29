В Орле пересчитали дворников и технику
29.11.2018
Как сообщил глава управления городского хозяйства Николай Ванифатов, в областном центре за 1905 многоквартирными домами закрёплен 621 дворник. Пока что этих сил достаточно, чтобы справиться с вызовами погоды, в том числе и зимой.
Также директор «Спецавтобазы» Александр Байдак рассказал, что предприятие располагает 45 исправными единицами техники.
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