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Орел29.11.2018 Четверг 20:17
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В Орле пересчитали дворников и технику

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29.11.2018

Как сообщил глава управления городского хозяйства Николай Ванифатов, в областном центре за 1905 многоквартирными домами закрёплен 621 дворник. Пока что этих сил достаточно, чтобы справиться с вызовами погоды, в том числе и зимой.

Также директор «Спецавтобазы» Александр Байдак рассказал, что предприятие располагает 45 исправными единицами техники.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьСпецавтобаза

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