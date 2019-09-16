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В Орле передано в суд громкое уголовное дело

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16.09.2019

Речь идёт о ЧП, которое случилось в Советском районе 4 января текущего года. Тогда ледяная глыба обрушилась с балкона пятого этажа многоквартирного дома на случайную прохожую. Женщина погибла на месте.

Как считают в Следственном комитете, ответственность за эту смерть должен нести директор «УК Спутник», которая обвиняется в оказании небезопасных услуг.

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела проведён комплекс следственных действий, в том числе организовано несколько судебных экспертиз, собрана доказательная база. К настоящему моменту дело уже передано в суд.

Теги:Орловская областьСледственный комитетуправляющие компании

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