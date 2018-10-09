В Орле отремонтируют участок проезжей части рядом с Центральным Универмагом

В областном центре городская власть получает сигналы в соцсетях и решает проблемные вопросы «на земле».

Накануне глава администрации города Александр Муромский лично осмотрел участок проезжей части рядом с Центральным Универмагом. До этого в официальные аккаунты Муромского в социальных сетях не раз поступала информация от граждан о плачевном состоянии этой дороги.

Как выяснилось, она соответствовала действительности. Муромский поручил своему заместителю по вопросам городского хозяйства и транспорта Николаю Ванифатову в кратчайшие сроки встретиться с собственником хозяйствующего субъекта и произвести ремонт проезжей части за его счет.