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Орел09.10.2018 Вторник 10:33
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В Орле отремонтируют участок проезжей части рядом с Центральным Универмагом

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09.10.2018

В областном центре городская власть получает сигналы в соцсетях и решает проблемные вопросы «на земле».

Накануне глава администрации города Александр Муромский лично осмотрел участок проезжей части рядом с Центральным Универмагом. До этого в официальные аккаунты Муромского в социальных сетях не раз поступала информация от граждан о плачевном состоянии этой дороги.

Как выяснилось, она соответствовала действительности. Муромский поручил своему заместителю по вопросам городского хозяйства и транспорта Николаю Ванифатову в кратчайшие сроки встретиться с собственником хозяйствующего субъекта и произвести ремонт проезжей части за его счет.

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