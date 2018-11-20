В Орле отремонтируют и дополнительно установят 57 контейнерных площадок

Их разместят в Заводском, Железнодорожном и Северном районах. Об этом сообщили в мэрии.

Площадки установят по итогам масштабного мониторинга, проведённого Управлением городского хозяйства по поручению главы администрации Орла Александра Муромского.

Конкретный список объектов с адресами размещён на сайте мэрии Орла.