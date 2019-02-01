В Орле отметят 145-летие Дома Леонида Андреева

Вечер, посвящённый круглой дате, состоится 26 февраля в 15 часов.

Так как сейчас в Доме Андреева (в Орле на 2-й Пушкарной, 41) идут ремонт и реставрация, мероприятие пройдёт не там, а в Музее писателей-орловцев (Орёл, улица Тургенева, 13).