В Орле отметят 145-летие Дома Леонида Андреева
01.02.2019
Вечер, посвящённый круглой дате, состоится 26 февраля в 15 часов.
Так как сейчас в Доме Андреева (в Орле на 2-й Пушкарной, 41) идут ремонт и реставрация, мероприятие пройдёт не там, а в Музее писателей-орловцев (Орёл, улица Тургенева, 13).
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