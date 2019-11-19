В Орле отметили юбилей выдающегося церковного деятеля

17 ноября с 80-летием поздравляли Антония (Черемисова), возглавлявшего Орловскую митрополию с 2011 по 2019 годы.

Посвящённое этой дате богослужение состялось в Богоявленском соборе. Литургию возглавил сам юбиляр.

Днём ранее в театре Тургенева открылась фотовыставка «Через тернии — к звёздам», посвящённая жизненному пути Антония. Кроме того, в этот же день в Орле состоялась презентация книги «Митрополит Антоний. Жизнь, служение, труды», подготовленной силами Ливенской епархии и Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС.

В период работы Антония на высшем церковном посту региона на Орловщине значительно выросло число приходов и монастырей, количество священнослужителей, а также состоялся первый в истории «орловский» визит главы РПЦ — Патриарха Кирилла.