Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.11.2019 Вторник 10:53
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле отметили юбилей выдающегося церковного деятеля

В Орле отметили юбилей выдающегося церковного деятеля

Версия для печати

19.11.2019

17 ноября с 80-летием поздравляли Антония (Черемисова), возглавлявшего Орловскую митрополию с 2011 по 2019 годы.

Посвящённое этой дате богослужение состялось в Богоявленском соборе. Литургию возглавил сам юбиляр.

Днём ранее в театре Тургенева открылась фотовыставка «Через тернии — к звёздам», посвящённая жизненному пути Антония. Кроме того, в этот же день в Орле состоялась презентация книги «Митрополит Антоний. Жизнь, служение, труды», подготовленной силами Ливенской епархии и Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС.

В период работы Антония на высшем церковном посту региона на Орловщине значительно выросло число приходов и монастырей, количество священнослужителей, а также состоялся первый в истории «орловский» визит главы РПЦ — Патриарха Кирилла.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58492

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.11.2019

В Орловской области сняли возрастные ограничения на получение «подъёмных» миллионов

19.11.2019

Ещё одна орловская компания может обанкротиться

19.11.2019

Плохая дорога чуть не помешала ликвидировать орловскую школу

19.11.2019

В Орловской области приведут в порядок сотни общественных и дворовых территорий

19.11.2019

3,3 млн. рублей за несоблюдение земельного законодательства

$ USD63.7542(-0.13)19.11
€ EUR70.5313(+0.12)19.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online