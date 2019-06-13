В Орле отметили День России

В честь государственного праздника перед зданием орловского МФЦ (улица Ленина, 1) организовали выставку оружия и трофеев. Затем здесь же состоялся концерт с участием воинов-интернационалистов.

В 10 часов 45 минут стартовал мотозаезд от гостиницы «Салют» до села Льгов. Мотоциклисты отправились в Хотынецкий район, чтобы помочь волонтёрам в организации фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском полесье».

В 11 часов на площади Ленина стартовала велосипедная гонка-критериум.

Также праздничные концерты прошли в Городском парке и у ДК «Металлург».

В Юридическом институте состоялся традиционный спортивный праздник.

Кроме того, в День России губернатор Андрей Клычков провёл приём граждан на открытом воздухе.