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Орел13.06.2019 Четверг 10:49
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В Орле отметили День России

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13.06.2019

В честь государственного праздника перед зданием орловского МФЦ (улица Ленина, 1) организовали выставку оружия и трофеев. Затем здесь же состоялся концерт с участием воинов-интернационалистов.

В 10 часов 45 минут стартовал мотозаезд от гостиницы «Салют» до села Льгов. Мотоциклисты отправились в Хотынецкий район, чтобы помочь волонтёрам в организации фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском полесье».

В 11 часов на площади Ленина стартовала велосипедная гонка-критериум.

Также праздничные концерты прошли в Городском парке и у ДК «Металлург».

В Юридическом институте состоялся традиционный спортивный праздник.

Кроме того, в День России губернатор Андрей Клычков провёл приём граждан на открытом воздухе.

Теги:ОрёлОрловская областьОБРЯДЫРЯДОМ

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