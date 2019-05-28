В Орле отметили День пограничника

Митинг, посвященный Дню пограничника, состоялся у стелы «Орел — Город воинской славы» на бульваре Победы.

В нем приняли участие первые лица Орла и Орловской области, члены Орловской региональной общественной организации ветеранов пограничных войск «Пограничник», военнослужащие различных родов войск, члены общественных организаций, горожане.

От имени Губернатора Орловской области Андрея Клычкова воинов-пограничников и ветеранов пограничных войск с Днем пограничника поздравил Вячеслав Ерохин. Он поблагодарил воинов-пограничников и ветеранов пограничных войск за их вклад в обеспечение безопасности и охраны государственной границы Советского Союза и Российской Федерации.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших военнослужащих пограничных войск и возложили цветы к подножию стелы.

Затем колонна пограничников прошествовала по ул. Салтыкова-Щедрина к памятнику Ф.Э. Дзержинскому.

В 14.00 в Городском парке культуры и отдыха состоится праздничный концерт, посвященный 101-й годовщине образования пограничных войск.