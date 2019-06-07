В Орле отметили 70-летие писателя Владимира Ермакова

Юбилейный вечер прошел в Орловском муниципальном драматическом театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.

Поздравить юбиляра пришли первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов, почетный председатель Совета Федерации РФ Егор Строев, начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, а также представители орловской творческой интеллигенции.

Поздравления Владимиру Ермакову также направил Губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Всю свою жизнь Вы посвятили благородной миссии − служили и продолжаете служить великому русскому слову, уникальным литературным ценностям, − говорится в обращении главы региона к Владимиру Александровичу. − Вы с честью продолжаете замечательные традиции наших великих писателей и поэтов, приумножаете литературную славу Орловской земли, силой своего таланта выступаете в поддержку чистоты уникальной русской культуры. Не случайно Ваш литературный труд получает заслуженную высокую оценку на всероссийском уровне, пользуется признанием во многих зарубежных странах. Своим творчеством Вы заставляете задуматься читателя об истинных ценностях, о духовно-нравственных основах жизни нашего общества».

Поздравляя орловского писателя, первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства области Вадим Соколов сравнил его творчество с уникальным инструментом, который дает возможность всем желающим настроиться на правильное восприятие того, что будет происходить, и что уже случилось. «Вся интеллектуальная мощь Владимира Александровича Ермакова состоит в том, что он просто не может фальшивить, лукавить и подстраиваться, − подчеркнул Вадим Соколов. — В его творчестве — мудрость писателя, мудрость человека, прожившего разную, порой непростую жизнь».

Свои заметки и эссе Владимир Ермаков публикует в местной прессе и литературных журналах. Он является постоянным участником международных писательских встреч в Ясной Поляне. В литературном багаже автора более двадцати книг. Отдельные эссе переведены на финский, польский и английский языки.

Некоторые из своих стихов он прочел для гостей вечера.

Мероприятие продолжили творческие номера. На сцену вышли заслуженный работник культуры РФ, композитор Ирина Хрисаниди, солистка Орловской государственной филармонии Наталья Титова, Военный оркестр Академии ФСО России под управлением Сергея Овчинникова, солисты Орловского городского центра культуры, а также ведущие артисты театра «Русский стиль».