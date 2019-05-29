В Орле отметили 100-летие областной комсомольской организации

Торжество прошло в городском центре культуры. Поздравить ветеранов комсомольского движения пришли член Совета Федерации ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников, Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин.

Поздравление по случаю юбилея орловского комсомола прислал Губернатор области Андрей Клычков.

«История орловского комсомола — неотъемлемая часть истории Орловщины, достойный вклад в летопись достижений нашей великой Родины, − говорится в поздравлении главы региона. − В памяти потомков навсегда останутся ратные и трудовые подвиги комсомольцев Орловской области, которые сражались с немецко-фашистскими захватчиками, трудились в тылу, восстанавливали область в послевоенные годы и участвовали в освоении целинных и залежных земель по всей стране».

Особо была отмечена работа ветеранов комсомольского движения в патриотическом воспитании детей и молодежи.

Видные деятели комсомольского движения Орловщины были отмечены памятными медалями.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием солистов и творческих коллективов Орловского городского центра культуры.