В Орле открылся новый завод
18.10.2019
В ближайшее время продукция Орловского молочного комбината появится на прилавках орловских магазинов.
Торжественная церемония открытия состоялась сегодня. В ней приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.
ООО «Орёл» входит в группу компаний «Сыробогатов», объединённых под единым продуктовым брендом «Частные Сыроварни «Сыробогатов».
Производство создано на базе старого здания молочного комбината, переоборудованного под современные требования. В модернизацию производства инвестировали около полутора миллиардов рублей.
Комбинат будет выпускать полутвёрдые сыры и масло.
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