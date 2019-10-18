В Орле открылся новый завод

В ближайшее время продукция Орловского молочного комбината появится на прилавках орловских магазинов.

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня. В ней приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

ООО «Орёл» входит в группу компаний «Сыробогатов», объединённых под единым продуктовым брендом «Частные Сыроварни «Сыробогатов».

Производство создано на базе старого здания молочного комбината, переоборудованного под современные требования. В модернизацию производства инвестировали около полутора миллиардов рублей.

Комбинат будет выпускать полутвёрдые сыры и масло.