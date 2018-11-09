В Орле открылся форум-фестиваль добровольческих инициатив
09.11.2018
Мероприятие проходит при поддержке областного правительства.
Торжественное открытие состоялось в актовом зале фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева. От лица губернатора Орловской области Андрея Клычкова волонтёров приветствовал зампред регионального правительства Вадим Тарасов.
Форум-фестиваль проходит в рамках всероссийского «года волонтёра». Участниками являются представители примерно полусотни российских регионов.
Мероприятие завершится 12 ноября.
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