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Орел09.11.2018 Пятница 17:10
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В Орле открылся форум-фестиваль добровольческих инициатив

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09.11.2018

Мероприятие проходит при поддержке областного правительства.

Торжественное открытие состоялось в актовом зале фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева. От лица губернатора Орловской области Андрея Клычкова волонтёров приветствовал зампред регионального правительства Вадим Тарасов.

Форум-фестиваль проходит в рамках всероссийского «года волонтёра». Участниками являются представители примерно полусотни российских регионов.

Мероприятие завершится 12 ноября.

Теги:ОрёлОрловская областьОрелволонтёры

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