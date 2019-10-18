В Орле открыли сквер
18.10.2019
Сквер 5-й Орловской дивизии на улице 5 Августа возобновил работу после реконструкции.
Работы проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Реконструкция обошлась в 40 миллионов рублей.
Работы выполняла компания «Триумф».
Подробный репортаж на эту тему выйдет на телеканале «Первый областной» в программе «Главные новости» сегодня в 19:30.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57866
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