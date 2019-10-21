В Орле открыли новый спортобъект

Это площадка с искусственным покрытием, построенная в рамках городской программы «Развитие физической культуры и спорта» по инициативе мэра Василия Новикова. Работы обошлись примерно в 2 с половиной миллиона рублей.

Торжественное открытие спортплощадки состоялось сегодня. После церемонии на новом поле прошёл первый футбольный матч. В игре участвовали местные жители — молодые спортсмены-любители.