В Орле открыли новый спортобъект
21.10.2019
Это площадка с искусственным покрытием, построенная в рамках городской программы «Развитие физической культуры и спорта» по инициативе мэра Василия Новикова. Работы обошлись примерно в 2 с половиной миллиона рублей.
Торжественное открытие спортплощадки состоялось сегодня. После церемонии на новом поле прошёл первый футбольный матч. В игре участвовали местные жители — молодые спортсмены-любители.
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