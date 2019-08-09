В Орле открылась социальная фотовыставка
09.08.2019
«Экспонаты» размещены под открытым небом — на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха. Это фотопортреты детей, которые в настоящий момент содержатся в областном «Специализированном доме ребёнка» и ищут новых пап и мам. К снимкам «прилагается» основная информация о несовершеннолетних.
Выставка под названием «Хочу домой» проводится в Орле ежегодно с 2011 года. Благодаря этому проекту мэрии Орла удалось найти новых родителей для примерно 40 детей.
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