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Орел12.10.2018 Пятница 11:34
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  3. В Орле открылась персональная выставка художника Александра Кузнецова

В Орле открылась персональная выставка художника Александра Кузнецова

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12.10.2018

Экспозиция приурочена к шестидесятилетию живописца.

Посмотреть на работы можно будет до 4-го ноября в Областном выставочном центре.

Кузнецов — Почётный работник высшего профессионального образования, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член правления региональной организации Союза художников, профессор ОГУ имени Тургенева.

Сам он определяет свой главный принцип как «показать значительность незначительного».

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