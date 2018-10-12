В Орле открылась персональная выставка художника Александра Кузнецова
12.10.2018
Экспозиция приурочена к шестидесятилетию живописца.
Посмотреть на работы можно будет до 4-го ноября в Областном выставочном центре.
Кузнецов — Почётный работник высшего профессионального образования, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член правления региональной организации Союза художников, профессор ОГУ имени Тургенева.
Сам он определяет свой главный принцип как «показать значительность незначительного».
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