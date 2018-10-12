В Орле открылась персональная выставка художника Александра Кузнецова

Экспозиция приурочена к шестидесятилетию живописца.

Посмотреть на работы можно будет до 4-го ноября в Областном выставочном центре.

Кузнецов — Почётный работник высшего профессионального образования, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член правления региональной организации Союза художников, профессор ОГУ имени Тургенева.

Сам он определяет свой главный принцип как «показать значительность незначительного».