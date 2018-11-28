В Орле открылась конференция «16 Литовская стрелковая дивизия в боях на Орловщине»
28.11.2018
Мероприятие проводится в рамках проекта «Диалог Россия и Литва: патриотическое прошлое — крепкое будущее», который осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.
Открытие конференции состоялось в Орловском государственном институте культуры накануне.
Главная цель конференции — объединить усилия россиян и литовцев по сбору и обработке информации на данную тему.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50994
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