В Орле открылась конференция «16 Литовская стрелковая дивизия в боях на Орловщине»

Мероприятие проводится в рамках проекта «Диалог Россия и Литва: патриотическое прошлое — крепкое будущее», который осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Открытие конференции состоялось в Орловском государственном институте культуры накануне.

Главная цель конференции — объединить усилия россиян и литовцев по сбору и обработке информации на данную тему.