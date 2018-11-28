Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.11.2018 Среда 13:31
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле откроется выставка моделей «Прорыв»

В Орле откроется выставка моделей «Прорыв»

Версия для печати

28.11.2018

Экспозиция откроется в Военно-историческом музее 2 декабря в 12 часов. На выставке будут представлены сработанные вручную уменьшенные копии военной и гражданской техники, исторические миниатюры, а также модели фантастических существ. Их предоставят моделисты из различных городов России.

Также в рамках выставки пройдут мастер-классы по моделированию.

В день открытия вход будет бесплатным для всех.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьмоделированиевыставкаВОВ

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50987

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.11.2018

В Орле открылась конференция «16 Литовская стрелковая дивизия в боях на Орловщине»

28.11.2018

В мэрии Орла назвали дату установки главной городской ёлки

28.11.2018

Суд Орловской области вынес приговор убийце Андрея Уварова и Владимира Соболева

28.11.2018

В Ливнах на средства президентского гранта организовали пункт передержки бездомных животных

28.11.2018

Завтра губернатор Орловской области Андрей Клычков посетит Шаблыкинский район

$ USD66.78(+0.27)28.11
€ EUR75.6217(+0.06)28.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online