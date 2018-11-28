В Орле откроется выставка моделей «Прорыв»
28.11.2018
Экспозиция откроется в Военно-историческом музее 2 декабря в 12 часов. На выставке будут представлены сработанные вручную уменьшенные копии военной и гражданской техники, исторические миниатюры, а также модели фантастических существ. Их предоставят моделисты из различных городов России.
Также в рамках выставки пройдут мастер-классы по моделированию.
В день открытия вход будет бесплатным для всех.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50987
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