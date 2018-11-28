В Орле откроется выставка моделей «Прорыв»

Экспозиция откроется в Военно-историческом музее 2 декабря в 12 часов. На выставке будут представлены сработанные вручную уменьшенные копии военной и гражданской техники, исторические миниатюры, а также модели фантастических существ. Их предоставят моделисты из различных городов России.

Также в рамках выставки пройдут мастер-классы по моделированию.

В день открытия вход будет бесплатным для всех.