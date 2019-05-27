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В Орле откроется выставка художественной вырезки из бумаги

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27.05.2019

В Орловском музее изобразительных искусств 31 мая откроется выставка «Бумажное диво» из собрания Домодедовского историко-художественного музея. В экспозиции будут представлены 150 работ мастеров из России, Китая, Вьетнама, Мексики, Израиля, Украины, Беларуси и Литвы.

Вырезка из бумаги ― красочный своеобразный вид народного творчества, имеющий давние традиции и распространенный во многих странах мира. Однако им занимаются и профессиональные художники.

Выставка можно будет посетить до 30 июня. Без возрастных ограничений.

Теги:ОрёлОрловская Областьвыставка

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