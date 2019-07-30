В Орле откроется выставка фотографий писателя-классика
30.07.2019
Экспозиция «Дом и дым...» объединит снимки с автохромов Леонида Андреева. Выставка приурочена к столетию писателя-орловца.
Андреев занимался не только литературой, но также живописью и фотографией. Снимки, составившие экспозицию, распечатанны с автохромов классика в России и Англии. Это пейзажи Финляндии, портреты, жанровые сюжеты.
Открытие состоится 1 августа в 15 часов в выставочном зале Музея Тургенева. Посмотреть экспозицию можно будет до 25 августа.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56312
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