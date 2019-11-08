В Орле откроется выставка декоративной живописи Виты Майчубы

13 ноября в Орловском краеведческом музее открывается выставка декоративной живописи Виты Майчубы «Рождение цветка». Вита — выпускница художественно-графического факультета Орловского государственного университета, участница молодежных выставок в Орле и Санкт-Петербурге, автор нескольких персональных экспозиций. Работы Виты отличают тонкое чувство цвета, новаторство, теплота. Выставка продлится до конца ноября.