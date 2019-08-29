В Орле откроется уникальный объект

Первый в городе и области скейт-парк откроется завтра. Об этом сообщили в строительном холдинге «Орёлстрой», который и занимался созданием объекта в рамках благотворительной программы. Проект курировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как и планировалось, парк начнёт функционировать до 1 сентября.

Площадка для скейтеров находится на стадионе имени Ленина. Её общая площадь — около 500 квадратных метров. Здесь есть всё необходимое как для опытных, так и для начинающих любителей этого вида уличного спорта.

Особенность объекта — покрытие, сделанное из шлифованного бетона, прочного материала, не требующего ухода. Также, благодаря специальной системе водоотведения, площадка будет высыхать в течение одного часа после дождя.