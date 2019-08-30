В Орле откроется ещё одна муниципальная аптека

Объект находится на улице Цветаева.

Как сообщают «Орловские новости», аптеку закрыли в 2017 году. Причиной стали убытки. Помещение (площадью около 47 квадратных метров) вернули в муниципальную казну и включили в прогнозный план приватизации.

Однако из-за неоднократных обращений местных жителей городские власти приняли решение возобновить работу аптечного пункта в составе муниципального предприятия «Аптека № 2».