В Орле отключили горячую воду и отопление из-за аварии
19.11.2019
Причиной стала течь теплотрассы.
Информация поступила в администрацию Орла от диспетчера ОАО «Объединённая теплоснабжающая компания». Из-за протечки произошло технологическое отключение Центрального теплового пункта, расположенного в Железнодорожном районе в доме по улице Герцена, 17.
В связи с этим горячее водоснабжение отключили на улице Революции в домах 30 и 34, отопление — в домах на улице Герцена, 13 и 17, улице Революции, 34, и улице Советской, 75.
Ожидается, что противоаварийные работы завершатся сегодня в 19 часов.
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