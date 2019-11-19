В Орле отключили горячую воду и отопление из-за аварии

Причиной стала течь теплотрассы.

Информация поступила в администрацию Орла от диспетчера ОАО «Объединённая теплоснабжающая компания». Из-за протечки произошло технологическое отключение Центрального теплового пункта, расположенного в Железнодорожном районе в доме по улице Герцена, 17.

В связи с этим горячее водоснабжение отключили на улице Революции в домах 30 и 34, отопление — в домах на улице Герцена, 13 и 17, улице Революции, 34, и улице Советской, 75.

Ожидается, что противоаварийные работы завершатся сегодня в 19 часов.