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Орел15.11.2018 Четверг 16:16
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В Орле отчитались о завершении программы ремонта дворовых территорий

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15.11.2018

На данный момент работы завершены и приняты во всех дворах, включённых в основной список программы «Формирование современной городской среды». Остаются только дворовые территории в Северном районе по Металлургов, 27, и Бурова, 38, однако они входят в дополнительный перечень. Здесь ещё идёт реконструкция.

Такую информацию озвучил глава городского Управления капитального строительства Сергей Костиков.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьдворовые территорииремонт

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