В Орле отчитались о завершении программы ремонта дворовых территорий

На данный момент работы завершены и приняты во всех дворах, включённых в основной список программы «Формирование современной городской среды». Остаются только дворовые территории в Северном районе по Металлургов, 27, и Бурова, 38, однако они входят в дополнительный перечень. Здесь ещё идёт реконструкция.

Такую информацию озвучил глава городского Управления капитального строительства Сергей Костиков.