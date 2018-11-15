В Орле отчитались о завершении программы ремонта дворовых территорий
15.11.2018
На данный момент работы завершены и приняты во всех дворах, включённых в основной список программы «Формирование современной городской среды». Остаются только дворовые территории в Северном районе по Металлургов, 27, и Бурова, 38, однако они входят в дополнительный перечень. Здесь ещё идёт реконструкция.
Такую информацию озвучил глава городского Управления капитального строительства Сергей Костиков.
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