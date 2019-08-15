В Орле осуждённый за громкое убийство снова попал на скамью подсудимых

Мужчина, признанный виновным в убийстве Яны Савчук, подозревается в попытке сбежать из-под стражи. Дело рассматривает Советский районный суд Орла.

Савчук погибла в ноябре 2017 года. Её сожитель, безработный и ранее судимый мужчина (привлекался по трём статьям УК и дважды отбывал наказание), забил женщину ногами до смерти. Преступление получило всероссийский резонанс, так как за несколько минут до своей смерти Савчук обратилась в полицию с просьбой приехать на вызов, однако собеседница (на тот момент действующая участковая полиции Наталья Башкатова) отказала ей. Впоследствии Башкатова была уволена из полиции и осуждена за «халатность» к двум годам колонии-поселения.

Как сообщает портал «Орловские новости», новый процесс убийцы Савчук связан с его поведением на процессе. В мае 2017 года, в момент оглашения приговора, он самовольно вышел из клетки для подсудимых. Однако его оперативно блокировали конвоиры и приставы. Это и было расценено как попытка побега.