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  3. В Орле осуждённый за громкое убийство снова попал на скамью подсудимых

В Орле осуждённый за громкое убийство снова попал на скамью подсудимых

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15.08.2019

Мужчина, признанный виновным в убийстве Яны Савчук, подозревается в попытке сбежать из-под стражи. Дело рассматривает Советский районный суд Орла.

Савчук погибла в ноябре 2017 года. Её сожитель, безработный и ранее судимый мужчина (привлекался по трём статьям УК и дважды отбывал наказание), забил женщину ногами до смерти. Преступление получило всероссийский резонанс, так как за несколько минут до своей смерти Савчук обратилась в полицию с просьбой приехать на вызов, однако собеседница (на тот момент действующая участковая полиции Наталья Башкатова) отказала ей. Впоследствии Башкатова была уволена из полиции и осуждена за «халатность» к двум годам колонии-поселения.

Как сообщает портал «Орловские новости», новый процесс убийцы Савчук связан с его поведением на процессе. В мае 2017 года, в момент оглашения приговора, он самовольно вышел из клетки для подсудимых. Однако его оперативно блокировали конвоиры и приставы. Это и было расценено как попытка побега.

Теги:ОрёлОрловская областьубийствополиция

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