В Орле осуждён бывший ведущий программист «Орловского издательского дома»

Советский районный суд признал его виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ.

Как выяснилось, в 2012 году мужчина, занимая должность ведущего программиста в «Орловском издательском доме», создал сайт «Орёл-регион». До 2015 года он занимался техподдержкой этого информационного ресурса. В 2017, спустя несколько лет после своего увольнения, орловчанин, воспользовавшись возможностью незаконного доступа к сайту на правах администратора интернет-ресурса, разместил на нём скрипт, позволяющий получать криптовалюты с возможностью их обмена на валюту Российской Федерации или иностранных государств. Это было сделано с целью получения дохода.

В итоге мужчина получил в личное пользование криптовалюты Monero.

Орловчанина оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Орла.