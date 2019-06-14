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Орел14.06.2019 Пятница 12:47
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  3. В Орле осуждён бывший ведущий программист «Орловского издательского дома»

В Орле осуждён бывший ведущий программист «Орловского издательского дома»

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14.06.2019

Советский районный суд признал его виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ.

Как выяснилось, в 2012 году мужчина, занимая должность ведущего программиста в «Орловском издательском доме», создал сайт «Орёл-регион». До 2015 года он занимался техподдержкой этого информационного ресурса. В 2017, спустя несколько лет после своего увольнения, орловчанин, воспользовавшись возможностью незаконного доступа к сайту на правах администратора интернет-ресурса, разместил на нём скрипт, позволяющий получать криптовалюты с возможностью их обмена на валюту Российской Федерации или иностранных государств. Это было сделано с целью получения дохода.

В итоге мужчина получил в личное пользование криптовалюты Monero.

Орловчанина оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Орла.

Теги:ОрёлОрловская область

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