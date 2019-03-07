В Орле осудили «самогонщиков»
07.03.2019
Двух местных жителей оштрафовали на общую сумму 290 рублей за реализацию алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности.
Приговор вынес Железнодорожный районный суд.
Преступление совершалось группой и по предварительному сговору. Орловчанка производила сомнительный алкоголь, затем она и её подельник продавали свою «продукцию».
Как установила экспертиза, напиток представлял опасность для жизни и здоровья людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.
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