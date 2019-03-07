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Орел07.03.2019 Четверг 16:34
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В Орле осудили «самогонщиков»

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07.03.2019

Двух местных жителей оштрафовали на общую сумму 290 рублей за реализацию алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности.

Приговор вынес Железнодорожный районный суд.

Преступление совершалось группой и по предварительному сговору. Орловчанка производила сомнительный алкоголь, затем она и её подельник продавали свою «продукцию».

Как установила экспертиза, напиток представлял опасность для жизни и здоровья людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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