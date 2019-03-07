В Орле осудили «самогонщиков»

Двух местных жителей оштрафовали на общую сумму 290 рублей за реализацию алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности.

Приговор вынес Железнодорожный районный суд.

Преступление совершалось группой и по предварительному сговору. Орловчанка производила сомнительный алкоголь, затем она и её подельник продавали свою «продукцию».

Как установила экспертиза, напиток представлял опасность для жизни и здоровья людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.