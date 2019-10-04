В Орле осудили экс-заведующую детсадом

Дело о мошенничестве рассмотрел Заводской районный суд Орла.

Как установил суд, бывшая заведующая, ещё находясь в должности, оформила на работу фиктивного сотрудника. Женщина приняла от знакомой заявление о трудоустройстве в качестве помощника воспитателя, причём сразу на полторы ставки. Затем она издала соответствующий приказ. Однако не сообщила об этом самой «трудоустроенной».

В итоге на протяжении года (с августа 2016 по сентябрь 2017) в учреждении числился фиктивный сотрудник, зарплату которого получала сама заведующая. В результате городской бюджет потерял около 150 тысяч рублей.

Сама осуждённая не признала вину. По словам женщины, она пошла на обман, чтобы нелегально нанять на работу другого сотрудника, который реально требовался в учреждении, но не был предусмотрен штатным расписанием. Он и получал зарплату фиктивного работника.

Однако суд счёл её виновной и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Кроме того, по требованию прокуратуры, она должна будет выплатить материальный ущерб в размере 150 тысяч рублей.

Также орловчанку на три года лишили права занимать должности в образовательных учреждениях, связанные с выполнением распорядительских и организационных функций.