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Орел19.02.2019 Вторник 15:37
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  3. В Орле оштрафовали подрядчика, который ремонтирует мост «Дружба»

В Орле оштрафовали подрядчика, который ремонтирует мост «Дружба»

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19.02.2019

С казанской компании РГС (Региональные газораспределительные сети) взыщут 366 тысяч рублей. Об этом заявила исполняющая обязанности главы городского Управления Коммунальным Хозяйством Светлана Балашова.

Как уточняют «Орловские новости», ссылаясь на слова Балашовой, сейчас на мосту ведутся работы по ремонту дорожного полотна. Они идут с отставанием. Осталось завершить примерно 25% от запланированного объёма работ.

Теги:ОрёлОрловская область

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