В Орле определился победитель Кубка губернатора Орловской области по хоккею с шайбой

Соревнования проходили в течение трёх дней среди юношей 2004, 2005 и 2006 годов рождения. За кубок боролись юные хоккеисты из Орла и Мценска, а также из Верховского, Залегощенского, Краснозоренского, Новодеревеньковского, Новосильского и Орловского районов.

Местом проведения турнира стал центр «Ледовая арена». Накануне 10 марта здесь прошла церемония закрытия соревнований. Первое место заняла команда «Гепарды» из Мценска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.