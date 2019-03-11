В Орле определился победитель Кубка губернатора Орловской области по хоккею с шайбой
11.03.2019
Соревнования проходили в течение трёх дней среди юношей 2004, 2005 и 2006 годов рождения. За кубок боролись юные хоккеисты из Орла и Мценска, а также из Верховского, Залегощенского, Краснозоренского, Новодеревеньковского, Новосильского и Орловского районов.
Местом проведения турнира стал центр «Ледовая арена». Накануне 10 марта здесь прошла церемония закрытия соревнований. Первое место заняла команда «Гепарды» из Мценска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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