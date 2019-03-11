Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.03.2019 Понедельник 11:51
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле определился победитель Кубка губернатора Орловской области по хоккею с шайбой

В Орле определился победитель Кубка губернатора Орловской области по хоккею с шайбой

Версия для печати

11.03.2019

Соревнования проходили в течение трёх дней среди юношей 2004, 2005 и 2006 годов рождения. За кубок боролись юные хоккеисты из Орла и Мценска, а также из Верховского, Залегощенского, Краснозоренского, Новодеревеньковского, Новосильского и Орловского районов.

Местом проведения турнира стал центр «Ледовая арена». Накануне 10 марта здесь прошла церемония закрытия соревнований. Первое место заняла команда «Гепарды» из Мценска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53344

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.03.2019

Росреестр готов вернуть деньги орловчанам

11.03.2019

С сегодняшнего дня в центре Орла на нескольких улицах временно ограничат проезд автотранспорта

11.03.2019

Департамент образования Орловской области возглавила Татьяна Крымова

11.03.2019

В Ливнах работу башенного крана приостановили по суду

11.03.2019

До 18 марта администрация Орла будет принимать заявки на конкурс грантов для НКО

$ USD65.9646(+0.12)08.03
€ EUR74.573(+0.16)08.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online