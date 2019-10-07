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В Орле определились территории-лидеры

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07.10.2019

На сайте мэрии Орла продолжается голосование за объекты, которые предлагается привести в порядок в следующем году в рамках программы «Формирование современной городской среды». Это уже 2-й этап онлайн-опроса.

На данный момент в нём приняли участие примерно 3400 пользователей. Лидерами голосования являются: территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова (17,9%), сквер по улице Ливенской (15,8%) и 4-й этап реконструкции парка «Ботаника» (13,2%).

Конкурс продлится до 17 ноября включительно. Затем (до конца текущего года) будет проведёт ещё один заключительный этап голосования.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57653

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