В Орле определились территории-лидеры

На сайте мэрии Орла продолжается голосование за объекты, которые предлагается привести в порядок в следующем году в рамках программы «Формирование современной городской среды». Это уже 2-й этап онлайн-опроса.

На данный момент в нём приняли участие примерно 3400 пользователей. Лидерами голосования являются: территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова (17,9%), сквер по улице Ливенской (15,8%) и 4-й этап реконструкции парка «Ботаника» (13,2%).

Конкурс продлится до 17 ноября включительно. Затем (до конца текущего года) будет проведёт ещё один заключительный этап голосования.