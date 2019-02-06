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Орел06.02.2019 Среда 11:22
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В Орле определили места для приёма жалоб на качество вывоза мусора

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06.02.2019

Заявления принимаются по будням с 9 до 18 (с перерывом на обед с 13 до 14 часов).

Жаловаться можно в мэрию Орла (Пролетарская гора, 1, кабинет 204), а также в территориальные управления по Советскому району (улица Октябрьская, 30, кабинет 301), Железнодорожному району (переулок Трамвайный, 1, кабинет 27), Заводскому району (улица 1-я Посадская, 14, кабинет 26) и Северному району (Московское шоссе, 137, кабинет 301).

При этом при себе нужно иметь документы, подтверждающие принадлежность домовладения, а также документы, подтверждающие количество проживающих.

Обратиться за консультацией можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Орла по телефонам 43-22-12 и 59-51-12.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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