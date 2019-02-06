В Орле определили места для приёма жалоб на качество вывоза мусора

Заявления принимаются по будням с 9 до 18 (с перерывом на обед с 13 до 14 часов).

Жаловаться можно в мэрию Орла (Пролетарская гора, 1, кабинет 204), а также в территориальные управления по Советскому району (улица Октябрьская, 30, кабинет 301), Железнодорожному району (переулок Трамвайный, 1, кабинет 27), Заводскому району (улица 1-я Посадская, 14, кабинет 26) и Северному району (Московское шоссе, 137, кабинет 301).

При этом при себе нужно иметь документы, подтверждающие принадлежность домовладения, а также документы, подтверждающие количество проживающих.