В Орле определили места для приёма жалоб на качество вывоза мусора
06.02.2019
Заявления принимаются по будням с 9 до 18 (с перерывом на обед с 13 до 14 часов).
Жаловаться можно в мэрию Орла (Пролетарская гора, 1, кабинет 204), а также в территориальные управления по Советскому району (улица Октябрьская, 30, кабинет 301), Железнодорожному району (переулок Трамвайный, 1, кабинет 27), Заводскому району (улица 1-я Посадская, 14, кабинет 26) и Северному району (Московское шоссе, 137, кабинет 301).
При этом при себе нужно иметь документы, подтверждающие принадлежность домовладения, а также документы, подтверждающие количество проживающих.
Обратиться за консультацией можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Орла по телефонам
Короткая ссылка obl1.ru/~/52649
Другие новости раздела
06.02.2019
С начала этого года в Орловской области произошло окло двух тысяч нарушений ПДД при пересечении перекрёстков
$ USD65.5691(-0.02)06.02
€ EUR74.9127(-0.14)06.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?