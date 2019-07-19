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Орел19.07.2019 Пятница 11:35
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В Орле определили «бонусные» дворы

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19.07.2019

Это дворовые территории, которые отремонтируют в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в рамках «резервного» списка. В него вошли шесть дворов: повезло жителям домов по Московскому шоссе, 170, улицам Маринченко, 23, Рощинской, 11а, Костомаровской, 1, Комсомольской, 193, и Циолковского, 3.

В «основной» список вошли 63 дворовых территории. Работы во всех дворах планируется завершить к началу октября.

Теги:ОрёлОрловская область

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