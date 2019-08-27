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Орел27.08.2019 Вторник 16:10
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В Орле оперативно отремонтировали стратегический балкон

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27.08.2019

Аварийный балкон на доме по улице Ленина, 23, привели в порядок. Сейчас он не представляет угрозы для жизни и здоровья прохожих. Об этом сообщили в мэрии Орла.

Изначально внимание на эту проблему обратили в региональном штабе «Народного фронта». В здании располагаются региональный Департамент здравоохранения, городской Комитет социальной политики и областная филармония. При этом вход во все три учреждения — один, непосредственно под злополучным балконом.

Кроме того, рядом с домом, расположенным в центре города, за день проходят сотни граждан.

Теги:ОрёлОрловская областьбалконОНФнародный фронтремонтмэрия

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