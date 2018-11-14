В Орле ООО «Дорзнаксервис» оштрафовали на полмиллиона рублей

Такое решение вынес Советский суд Орла.

Дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица» возбудила районная прокуратура.

Как установило следствие и подтвердил суд, директор компании «Дорзнаксервис» передал начальнику муниципального «Управление коммунального хозяйства Орла» 200 тысяч рублей.

В обмен на это УКХ должно было ускорить работу по погашению своей задолженности перед «Дорзнаксервисом».