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  3. В Орле ООО «Дорзнаксервис» оштрафовали на полмиллиона рублей

В Орле ООО «Дорзнаксервис» оштрафовали на полмиллиона рублей

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14.11.2018

Такое решение вынес Советский суд Орла.

Дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица» возбудила районная прокуратура.

Как установило следствие и подтвердил суд, директор компании «Дорзнаксервис» передал начальнику муниципального «Управление коммунального хозяйства Орла» 200 тысяч рублей.

В обмен на это УКХ должно было ускорить работу по погашению своей задолженности перед «Дорзнаксервисом».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпрокуратурасуд

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