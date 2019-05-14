В Орле ограничили движение на четырёх улицах

Ограничения введены до 1 августа. Причина — работы по капитальному ремонту трасс. Они ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Движение ограничено на улицах Комсомольской (от улицы 2-й Посадской до Карачевского шоссе), Московской и Северной, а также на Кромском шоссе.

Водителей просят обращать внимание на соответствующие указатели.