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Орел14.05.2019 Вторник 11:39
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В Орле ограничили движение на четырёх улицах

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14.05.2019

Ограничения введены до 1 августа. Причина — работы по капитальному ремонту трасс. Они ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Движение ограничено на улицах Комсомольской (от улицы 2-й Посадской до Карачевского шоссе), Московской и Северной, а также на Кромском шоссе.

Водителей просят обращать внимание на соответствующие указатели.

Теги:ОрёлОрловская область

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