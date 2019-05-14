В Орле ограничили движение на четырёх улицах
14.05.2019
Ограничения введены до 1 августа. Причина — работы по капитальному ремонту трасс. Они ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Движение ограничено на улицах Комсомольской (от улицы 2-й Посадской до Карачевского шоссе), Московской и Северной, а также на Кромском шоссе.
Водителей просят обращать внимание на соответствующие указатели.
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