В Орле ограничат движение на нескольких улицах из-за вырубки аварийных деревьев
04.02.2019
Вырубать будут деревья, расположенные слишком близко к проезжей части. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Ограничения вводятся на участке у доме по улице Розы Люксембург, 51 (сегодня с 09:30 до 14:00) и на Поселковой улице (с 5 по 8 февраля с 09:00 до 16:00).
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