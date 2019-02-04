В Орле ограничат движение на нескольких улицах из-за вырубки аварийных деревьев

Вырубать будут деревья, расположенные слишком близко к проезжей части. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Ограничения вводятся на участке у доме по улице Розы Люксембург, 51 (сегодня с 09:30 до 14:00) и на Поселковой улице (с 5 по 8 февраля с 09:00 до 16:00).