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В Орле ограничат автомобильное движение из-за мероприятий в честь Дня защитника Отечества

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13.02.2019

Ограничения в областном центре введут 21 и 23 февраля.

21 февраля с 9 до 11 часов движение автомобилей будет перекрыто на улице Салтыкова-Щедрина (от дома № 31 до дома № 35). Объезд организуют по площади Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора) и по улице Пролетарская гора.

23 февраля с 19 часов до 20 часов 30 минут ограничения вводятся на улице Пролетарская гора (от пересечения с улицей Максима Горького со стороны гостиницы «Русь» до пересечения с улицей Максима Горького со стороны гостиницы «Салют»).

Также вводятся ограничения и на парковку автомобилей: 21 февраля с ноля до 11 часов на Салтыкова-Щедрина от дома № 31 до дома № 35 и 23 февраля с ноля часов до 20 часов 30 минут на улице Пролетарская гора от дома № 1 до улицы Максима Горького со стороны гостиницы «Салют».

Теги:ОрёлОрловская областьавтомобилидвижениеДень защитника Отечества

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