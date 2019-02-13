В Орле ограничат автомобильное движение из-за мероприятий в честь Дня защитника Отечества

Ограничения в областном центре введут 21 и 23 февраля.

21 февраля с 9 до 11 часов движение автомобилей будет перекрыто на улице Салтыкова-Щедрина (от дома № 31 до дома № 35). Объезд организуют по площади Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора) и по улице Пролетарская гора.

23 февраля с 19 часов до 20 часов 30 минут ограничения вводятся на улице Пролетарская гора (от пересечения с улицей Максима Горького со стороны гостиницы «Русь» до пересечения с улицей Максима Горького со стороны гостиницы «Салют»).

Также вводятся ограничения и на парковку автомобилей: 21 февраля с ноля до 11 часов на Салтыкова-Щедрина от дома № 31 до дома № 35 и 23 февраля с ноля часов до 20 часов 30 минут на улице Пролетарская гора от дома № 1 до улицы Максима Горького со стороны гостиницы «Салют».