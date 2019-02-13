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Орел13.02.2019 Среда 23:46
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В Орле объявлено штормовое предупреждение

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13.02.2019

Как сообщает Центр управления в кризисных ситуациях, сегодня в областном центре ожидается сильное налипание мокрого снега.

Жителям Орла рекомендуется не приближаться к рекламным конструкциям и сухим деревьям, а также не парковать автомобили у зданий.

Об аварийных ситуациях можно сообщать на телефоны городской диспетчерской службы — 43-22-12 и 43-37-35.

Ранее о штормовом предупреждении объявили и в Управлении МЧС по Орловской области. Спасатели предупредили об усилении порывов ветра до 19 метров в час, а также о гололёде и гололедице.

Теги:ОрёлОрловская областьмэрия ОрлаМЧСштормовое предупреждениепогода

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