В Орле объявлено штормовое предупреждение
13.02.2019
Как сообщает Центр управления в кризисных ситуациях, сегодня в областном центре ожидается сильное налипание мокрого снега.
Жителям Орла рекомендуется не приближаться к рекламным конструкциям и сухим деревьям, а также не парковать автомобили у зданий.
Об аварийных ситуациях можно сообщать на телефоны городской диспетчерской службы —
Ранее о штормовом предупреждении объявили и в Управлении МЧС по Орловской области. Спасатели предупредили об усилении порывов ветра до 19 метров в час, а также о гололёде и гололедице.
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