В Орле объявлено штормовое предупреждение

Как сообщает Центр управления в кризисных ситуациях, сегодня в областном центре ожидается сильное налипание мокрого снега.

Жителям Орла рекомендуется не приближаться к рекламным конструкциям и сухим деревьям, а также не парковать автомобили у зданий.

Об аварийных ситуациях можно сообщать на телефоны городской диспетчерской службы — 43-22-12 и 43-37-35.

Ранее о штормовом предупреждении объявили и в Управлении МЧС по Орловской области. Спасатели предупредили об усилении порывов ветра до 19 метров в час, а также о гололёде и гололедице.